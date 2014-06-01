У Сумах влаштували велопробіг за єдність України

У Міжнародний день захисту дітей кількасот сумчан проїхали містом на велосипедах. Таким чином вони агітували за єдність України та здоровий спосіб життя. Не злякались дощу і маленькі велоаматори, повідомляє Радіо Свобода.

Під час велопробігу учасники акції з українською символікою, у вишиванках, дощовиках та з парасольками співали гімн України, кричали «Слава Україні! Героям слава!».

Також організатори заходу, клуб «Велодень Суми» солодощами привітали маленьких велосипедистів.

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Вони зауважили, що «велодень» був започаткований, щоб об’єднати велосипедистів для пропаганди активного способу життя. Учасники велопараду виступають за безпеку і взаємоповагу на дорогах, створення велодоріжок та велопарковок у громадських місцях.

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Це вже другий цьогорічний велопробіг у Сумах. Перший відбувся 1 травня. Наступний організатори планують провести 6 вересня.