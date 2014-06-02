На Житомирщині у страшній ДТП загинули четверо людей
11:02, 02 червня 2014Суспільство
0 0
В Житомирській області при зіткненні двох автомобілів загинули 4 осіб, ще 2 отримали травми.
ДТП сталося поблизу села Рея під Бердичевом / Фото прес-служби УДАI у Житомирській області
Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ у Житомирській області, дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 1 червня, о 21.30 поблизу с. Рея Бердичівського району, на автошляху Житомир – Могилів-Подільський.
Внаслідок ДТП загинули 4 особи / Фото прес-служби УДАI України у Житомирській області
«Сталося зіткнення двох легкових автомобілів, унаслідок чого сталося загоряння транспортних засобів», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожНа Черкащині сильний вітер перекинув автобус, постраждали 7 пасажирів
О 21.50 пожежники, які прибули на місце події, загасили вогонь.
Внаслідок ДТП загинули 4 особи, в тому числі дитина 2006 р.н., та 2 особи з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter