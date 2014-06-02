На Житомирщині у страшній ДТП загинули четверо людей

11:02, 02 червня 2014
Суспільство
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В Житомирській області при зіткненні двох автомобілів загинули 4 осіб, ще 2 отримали травми.

ДТП / Фото прес-служби УДАI України у Житомирській області

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ у Житомирській області, дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 1 червня, о 21.30 поблизу с. Рея Бердичівського району, на автошляху Житомир – Могилів-Подільський.

ДТП / Фото прес-служби УДАI України у Житомирській області

«Сталося зіткнення двох легкових автомобілів, унаслідок чого сталося загоряння транспортних засобів», - йдеться в повідомленні.

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О 21.50 пожежники, які прибули на місце події, загасили вогонь.

Внаслідок ДТП загинули 4 особи, в тому числі дитина 2006 р.н., та 2 особи з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано.

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