На Житомирщині у страшній ДТП загинули четверо людей

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ у Житомирській області, дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 1 червня, о 21.30 поблизу с. Рея Бердичівського району, на автошляху Житомир – Могилів-Подільський.

«Сталося зіткнення двох легкових автомобілів, унаслідок чого сталося загоряння транспортних засобів», - йдеться в повідомленні.

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О 21.50 пожежники, які прибули на місце події, загасили вогонь.

Внаслідок ДТП загинули 4 особи, в тому числі дитина 2006 р.н., та 2 особи з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано.