Грип-2008: половина хворих - діти

У Донецькій області в м. Артемівськ і Артемівському районі загальна захворюваність населення грипом перевищила епідемічний поріг на 9-24%.

Як повідомили УНІАН в обласній санепідемстанції, у зв`язку з цим припинене функціонування двох шкіл у м. Артемівську, однієї дошкільної дитячої установи в с. Яківлівка, однієї школи в м. Соледар в Артемівському районі.

В облСЕС зазначили, що в цілому по області ситуація щодо захворюваності на грип і ГРВІ залишається неепідемічною. Водночас, з третього тижня 2008 року в області зафіксоване зростання захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), що зумовлене з поверненням учнів з канікул.

Так, за минулий тиждень з 19 по 24 січня захворіло на грип і ОРВІ 16 тис. 910 осіб, показник захворюваності на 10 тис. населення становить 37,3 при епідемічному порозі 60,6. Порівняно з попереднім тижнем, захворюваність по області зросла на 8,7 %, в т.ч. серед дітей від 0 до 14 років - на 23,1%.

В облСЕС зазначили, що питома вага дітей в структурі хворих в даний час становить 46%.

Захворюваність дітей 0-2 років (показник 157,4 на 10 тис. населення) перевищила рівень епідпорога в семи регіонах області, зокрема в таких містах, як Артемівськ, Горлівка, Єнакієве, Сніжне, Ждановка - в 1,2-1,6 раза.

Захворюваність школярів (117,1 на 10 тис. населення) порівняно з попереднім тижнем зросла на 60,9% і в цілому по області досягла порогового рівня, а в містах Артемовськ, Дружковка, Єнакієве, Авдіївка, Артемівському і Краснолиманському районах перевищила пороговий рівень в 1,7-3,6 раза.

У зв`язку зі зростанням захворюваності на грип і ГРВІ та з метою попередження подальшого ускладнення епідемічної ситуації, в області посилено протиепідемічні і дезинфекційні заходи.