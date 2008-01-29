За російською програмою переселення з Одеської області емігрували 18 сімей

З жовтня минулого року 18 сімей у складі 54 осіб виїхали з Одеської області до Росії згідно з умовами Державної програми сприяння добровільному переселенню співвітчизників з-за кордону, що її реалізує влада Російської Федерації.

Про це повідомила кореспондентові УНІАН співробітниця тимчасової групи при Генеральному консульстві РФ в Одесі Олена КЛЕПЧЕ, уточнивши, що «одна сім`я вирішила переїхати до Красноярського краю, дві - до Іркутська. А найбільше емігрантів перебралися до Калузької і Калінінградської областей».

За її словами, ще шість сімей одержали свідоцтва, але поки що не відбули до Росії, а загалом у базі даних робочої групи близько 220 анкет сімей, які бажають емігрувати до РФ. Приблизно вдвічі більше людей цікавилися в Генконсульстві Росії умовами переселення, які гарантує російська програма, відзначила О.КЛЕПЧЕ.