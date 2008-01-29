Ющенко нагородив професора Березовського орденом Ярослава Мудрого

Текст указу - на офіційному сайті глави держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 55/2008 «за визначний особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, вагомі здобутки у галузі клінічної патофізіології та космічної медицини, розробку новітніх медичних приладів, технологій лікування і реабілітації людини, багаторічну плідну наукову діяльність нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Вадима БЕРЕЗОВСЬКОГО – завідувача відділу Інституту фізіології імені О.О.Богомольця НАН України, доктора медичних наук, професора, м.Київ. Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

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