Стосунки між українцями та росіянами будуть погіршуватись (опитування)

Cусідські стосунки між українцями та росіянами є нейтрально-прохолодними і будуть погіршуватись наступними роками. Такого висновку дійшли фахівці Інституту вивчення Росії, які провели опитування громадської думки в обох країнах.

Три чверті росіян вважають, що їхня країна може розвиватись без України. Тоді як серед українців інтерес до Росії та інтеграційні симпатії вищі, ніж в росіян. Соціологи пояснили це тим, що росіяни левову частку інформації про Україну отримують через російські ЗМІ. Тоді як українці частіше їздять до Росії і мають інформацію про неї і з української, із російської преси. Погодившись із висновками дослідників, креативний директор Українсько-російського інформаційного центру Олег Покальчук зазначив, що для росіян українська незалежність і далі виступає, як символ дезінтеграції: «Україна для них – це нічний жах. Якщо такий шмат від них відділився і далі рухається в бік цивілізації, то де гарантія, що завтра якийсь суб‘єкт федерації не скаже, що може й ми самі собі дамо раду». Подальше охолодження стосунків між українцями та росіянами автори опитування напряму пов‘язують із виборами 2 квітня президента Росії та наступними президентськими виборами в Україні.

Німецька хвиля