У Нікополі міліціонери виявили посилку з гранатами
Працівники Нікопольського міського відділу міліції в відділенні однієї з служб доставки вантажів міста виявили в посилці 2 ручні гранати з маркуванням.
Крім цього в посилці були 2 запали до гранати РГД, 2 сигнальні ракети і вибуховий пакет.
Читайте такожУ відділення «Нової пошти» у Білій Церкві прийшла посилка c димовими гранатами
Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків Головного управління МВС у Дніпропетровській області, боєприпаси були виявлені при перевірці вмісту посилки по накладній.
Вилучені предмети направлені на експертизу для дослідження.
За даним фактом слідчим відділом Нікопольського міськвідділу міліції порушено справу за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу («незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами»). Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.
В даний час співробітники міліції проводять заходи щодо встановлення та затримання зловмисника.