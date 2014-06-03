У Нікополі міліціонери виявили посилку з гранатами

Крім цього в посилці були 2 запали до гранати РГД, 2 сигнальні ракети і вибуховий пакет.

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Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків Головного управління МВС у Дніпропетровській області, боєприпаси були виявлені при перевірці вмісту посилки по накладній.

Вилучені предмети направлені на експертизу для дослідження.

За даним фактом слідчим відділом Нікопольського міськвідділу міліції порушено справу за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу («незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами»). Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

В даний час співробітники міліції проводять заходи щодо встановлення та затримання зловмисника.