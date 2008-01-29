Нацбанк виграв суд у Черновецького

Як стало відомо "Коммерсанту-Украина", Національний банк виграл суд у мера Києва, акціонера і вкладника Правекс-банку Леоніда Черновецького, який вимагав відміни ухвали регулятора про розкриття банками реальної кредитної ставки. У НБУ кажуть, що тепер можуть штрафувати банки за приховування комісійних платежів. За словами банкірів, вони не в змозі повністю виконувати вимоги і можуть показувати клієнтам тільки приблизну ефективну ставку позики.

Заступник директора юридичного департаменту Нацбанку Віктор Новіков повідомив, що 25 січня Апеляційний адміністративний суд Києва відмінив рішення суду нижчої інстанції і визнав повну правоту регулятора, що вимагає від банків розкриття реальної ефективної ставки за кредитами. "Ми подали скаргу (на рішення Окружного адміністративного суду Києва і виграли справу, - сказав чиновник.– Ті два пункти ухвали, які були оскаржені Леонідом Черновецьким, тепер відновлені, і рішення суду вступило в силу з моменту оголошення".

Нагадаємо, 10 травня НБУ прийняв ухвалу #168, яким зобов`язав банки розкривати клієнтам ефективну ставку кредиту, що включає всі комісійні банку, вартість страхових і нотаріальних послуг. Мер Києва Леонід Черновецький звернувся до суду з проханням визнати незаконними вимоги, які порушують його "права і інтереси, що охороняються законом, як акціонера і вкладника Правекс-банку". Окружний суд задовольнив їх тільки в частині необов`язкового надання банком інформації про вартість послуг третіх осіб, наприклад страхових компаній, ріелторів або нотаріусів, і дозволу банкам в односторонньому порядку змінювати кредитну ставку .

Учора в Правекс-банку не змогли прокоментувати програш суду своїм акціонером і пообіцяли оповістити його подальші плани сьогодні. У Нацбанку підкреслюють, що банки тепер зобов`язані виконувати всі пункти ухвали, інакше до них будуть застосовані санкції.