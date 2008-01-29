Міліція знайшла викрадене з пологового будинку в Одесі немовля

Співробітники міліції знайшли немовля, викрадене вчора, 28 січня, з одеського пологового будинку.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Працівники міліції встановили місцезнаходження немовляти та повернули його матері за декілька годин, йдеться у повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, інформацію про те, що в одному з пологових будинків Одеси приблизно о 14.30 у 23-річної одеситки викрадено новонародженого хлопчика, міліція отримала о 18.25.

Було встановлено, що невідома жінка під виглядом медпрацівника (була одягнута в спецодяг медперсоналу зеленого кольору) звернулася до матері немовляти з приводу зробити її новонародженому сину масаж. Взяла його та зникла у невідомому напрямку.

В результаті оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили прикмети невідомої. В Одесі та області терміново був введений план «Перехват». Інформація про цю подію та прикмети викрадачки були негайно розповсюджені через засоби масової інформації.

Учора ввечері в Іллічівську, що в декількох кілометрах від Одеси, працівники міліції затримали мешканку міста, 1983 року народження. Жінка звернулась до місцевого пологового будинку за медичною допомогою, пояснивши лікарям, що вона декілька годин тому народила немовля. Однак зовнішній вигляд та стан здоров’я малюка та «матері» відразу викликали сумніви у медиків, тож вони негайно повідомили про це до чергової частини міської міліції, зазначили в ДГЗ.

Правоохоронці повернули хлопчика матері. Його стан здоров’я задовільний.