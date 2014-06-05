В Олександрії звільнили головлікаря - або за державний прапор, або за те, що не брала гроші з пацієнтів

Жінка переконує, що втратила роботу через те, що наказала підняти над головним корпусом лікарні державний стяг, повідомляє ТСН.

Головлікар Оксана Перевозниченко 9 березня наказала підняти над лікарнею державний прапор - на підтримку акції "Єдина Країна".

Керівництво міста примусило його зняти. Такий наказ обурив медиків. Вони почали скаржитися на гарячу лінію в облдержадміністрацію, але отримали зворотній результат - головного лікаря звільнили, ще кільком співробітникам пригрозили.

Читайте такожЗМІ: Ялтинських випускників змушують писати пояснювальні через гімн УкраїниУ мерії Олександрії звинувачення в політичній розправі відкидають. За висновком фінінспекції, головний лікар відмовлялася брати гроші за лікування пацієнтів з інших міст і цим завдала державі збитків.

Водночас, звільнена очільниця лікарні вважає це лише приводом і звинувачень не визнає, адже за законом вона і не повинна була брати гроші з пацієнтів за обслуговування у державній лікарні.

Зараз Перевозниченко звернулася до суду.