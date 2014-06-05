Українці Італії придбали рації для українських військових
09:15, 05 червня 2014Суспільство
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Українці Італії придбали та передали рації для потреб українського війська.
Українці в Італії передали рації для військових / фото REUTERS
Кошти для цього українці збирали в столиці Італії в день голосування на позачергових виборах президента України. Загалом організатори акції зібрали 5650 євро, повідомило радіо «Свобода».
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З ініціативою зібрати кошти для українських військових виступила матір одного з військовослужбовців, яка працює в Римі.
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