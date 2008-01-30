Зону вільної торгівлі між Україною та ЄС можна створити до кінця цього року

„Зона вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом може бути створена до кінця 2008 року”, - заявив віце-президент Європейської комісії Франко ФРАТТІНІ після зустрічі з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО в Брюсселі.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів України.

Водночас, Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що уряд України має політичну волю провести переговори щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС у стислі терміни.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня 2007 року Україна та ЄС розпочали переговори про нову посилену угоду, яка має замінити угоду про партнерство та співробітництво, термін дії якої завершиться цього року. До сьогоднішнього дня сторони провели 6 раундів переговорів. Зона вільної торгівлі має стати одним з ключових положень нової угоди, однак офіційні переговори щодо її створення можуть розпочатися лише після приєднання України до СОТ, хоча неофіційні консультації вже тривають.