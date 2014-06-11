Залізничні пасажирські перевезення між Росією і Україною скоротилися на 70% - РЖД



Про це повідомив журналістам віце-президент ВАТ «РЖД» Михайло Акулов, передає РИА Новости.

«Мінус 70% за останні три місяці. Січень-лютий були нормальні », - сказав Акулов.

Він зазначив, що РЖД забезпечують попит на перевезення, а українські потяги безперешкодно працюють на всіх маршрутах до Росії.

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За словами Акулова, через Україну до Криму пасажиропотік невеликий. При цьому з травня продано вже 72 тисячі єдиних квитків на альтернативний маршрут до Криму - через Анапу, минаючи територію України. Єдині квитки об`єднують залізничне, поромне і автобусне сполучення.

У новому графіку 2014/2015 років, який почав діяти з червня, РЖД призначили всього 9 поїздів у сполученні з Україною.

У графіку руху поїздів на 2013/2014 роки було передбачено 103 потяги формування ФПК (пасажирська ”дочка” РЖД) в сполученні з Україною, в тому числі 45 поїздів - у сполученні з Кримом.