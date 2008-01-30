Одеському припортовому заводу склали ціну

Кабінет міністрів затвердив умови приватизації Одеського припортового заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив сьогодні заступник голови Фонду державного майна Дмитро ПАРФЕНЕНКО.

За його словами, початкова вартість об`єкта становить 3 млрд. грн.

Кажучи про умови, він зазначив, що основна концепція залишилася незмінною, утім посилені умови контролю за перевалкою.

Відповідаючи на запитання, коли може бути оголошено конкурс, Д.ПАРФЕНЕНКО сказав: «Якщо все піде добре, то публікація (про проведення конкурсу) буде 6 лютого, і після цього відлічіть 75 днів».

Д.ПАРФЕНЕНКО висловив сподівання, що участь у конкурсі візьмуть і ті, хто раніше подавав заявки, а також інші претенденти.

Довідка УНІАН. 99,52% акцій ОПЗ було виставлено на продаж 15 серпня 2007 року.

12 вересня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, який зупинив дію прийнятого 8 серпня 2007 року розпорядження уряду про затвердження умов приватизації підприємства.

15 жовтня ФДМ відмінив конкурс з продажу акцій ОПЗ. У листопаді 0,43% цінних паперів ВАТ було на пільгових умовах реалізовано його нинішнім і колишнім співробітникам.

16 січня міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ повідомив, що Кабінет міністрів затвердив список об`єктів приватизації в 2008 році. За словами міністра, Одеський припортовий завод буде привватизований за старим варіантом - разом із аміачним терміналом, який є унікальним для України і взагалі для Европи об`єктом, що забезпечує транспортування аміаку.