Останні ласі шматки підуть з молотка: Укртелеком та Одеський припортовий

Кабінет міністрів затвердив список об`єктів приватизації в 2008 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.

За його словами, планується приватизувати 28 підприємств, зокрема, 67% акцій «Укртелекому» і Одеський припортовий завод (за старим варіантом, разом із аміачним терміналом). При цьому міністр додав, що передприватизаційний аналіз по «Укртелекому» проведено.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України сьогодні, 16 січня, повідомив, що планує цього року продати 67,79% пакет акцій ВАТ «Укртелеком». Як зазначили у ФДМ, 25%+1 акція компанії залишається в державній власності.

ФДМУ планував у серпні-грудні 2007 року виставити на продаж на міжнародних фондових біржах 37,86% акцій ВАТ «Укртелеком». На українських фондових біржах планувалося реалізувати 5% акцій "Укртелекому" по 1%. У власності держави закріплені 50%+1 акція підприємства.

16 листопада 2007 року Фонд держмайна в ході пільгової передплати реалізував 0,43% пакет акцій ВАТ «Одеський припортовий завод» працівникам підприємства. Всього, відповідно до плану-графіку приватизації Одеського припортового заводу, планувалося реалізувати за пільговим продажем 0,48% ОПЗ. 15 жовтня ФДМУ скасував конкурс із продажу контрольного держпакета акцій ОПЗ у розмірі 99,52% статутного фонду. Конкурс було скасовано на виконання указу Президента України від 12 вересня 2007 року.

*** ВАТ «Укртелеком» - один із провідних українських операторів зв`язку, монополіст на ринку фіксованого зв`язку: на кінець 2006 року число абонентів фіксованого телефонного зв`язку компанії становило близько 10 млн.

У 2006 році дохід від діяльності компанії становив майже 7,9 млрд. грн. проти 6,6 млрд. грн. у 2005 році. Водночас, чистий прибуток «Укртелекому» становив 513,4 млн. грн. проти 519,1 млн. грн. роком раніше. Статутний капітал компанії - 4 млрд. 681 млн. 560 тис. грн.

ВАТ «Одеський припортовий завод» (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку й карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить із країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг із прийому, охолодження й перевантаження аміаку. Статутний фонд - 798 млн. 544 тис. грн.