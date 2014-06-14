У Маріуполі в машині корпорації ІСД знайшли два обгорілих трупи - ЗМІ

Два обгорілі трупи виявлено в автомобілі Mitsubishi Outlander в Маріуполі.

Про це повідомляє "Острів" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Загиблі були знайдені в згорілому автомобілі на водійському і пасажирському сидінні.

Причина пожежі та смерті встановлюються.

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Відомо, що згорілий автомобіль був зареєстрований на корпорацію ІСД.

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Одним з акціонерів ІСД є голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута.

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