У Туркменії здивовані ідеєю Тимошенко та неіснуючими маршрутами

Міністерство закордонних справ Туркменістану заявляє, що йому незрозумілі заяви прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про постачання туркменського газу до країн Євросоюзу. Як повідомляє Turkmenistan.ru, про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ Туркменістану у зв`язку з появою «повідомлень про раніше невідомі проекти магістральних трубопроводів».

«Зокрема, під час свого візиту до Брюсселя прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, кажучи про постачання газу до Європи, заявила про можливість будівництва газопроводу «Білий потік», по якому туркменський газ поставлятиметься до країн Європейського Союзу через Каспійське і Чорне море. Раніше висловлювання про транспортування природного газу з Туркменістану до Європи неіснуючими маршрутами лунали з боку керівників високого рівня інших держав. Подібні офіційні повідомлення є незрозумілими для туркменської сторони», – наголошується в повідомленні.

В зв`язку з цим МЗС Туркменістану заявляє, що згідно з міжнародною практикою офіційні повідомлення про проекти будівництва міжнародних трубопровідних систем виходять від держав, які є виробниками енергоносіїв, після проведення відповідних переговорів і консультацій з іншими зацікавленими сторонами.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО під час візиту до Брюсселя 28 січня заявила про намір спільно з Євросоюзом спорудити новий газопровід «Білий потік», який з`єднає країни Центральної Азії з державами ЄС через Чорне море і Україну.