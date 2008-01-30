Людину, яку в США вважали шахраєм, в Україні нагріли на $70 тисяч

Президент компанії «Глобальна система тренінгів» Роберт ФЛЕТЧЕР стверджує, що має в Україні легальний бізнес, справно платить податки і став жертвою паспортних шахраїв, через що був затриманий українськими прикордонниками і на 10 діб поміщений в ізолятор тимчасового тримання (ІВТ).

Про це бізнесмен заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

Р.ФЛЕТЧЕР визнав, що його український паспорт був фальшивим, Але, за його словами, він не знав про це, що його “підставили” і він став жертвою аферистів.

«Я паспорт сам не підроблював. Я взагалі навіть не знав, що паспорти в Україні підроблюють. Я був жертвою насправді», - сказав Р.ФЛЕТЧЕР.

У зв`язку з цим Р.ФЛЕТЧЕР поскаржився, що люди, яким він заплатив 70 тис. доларів за отримання українського паспорта, представились «державними агентами».

Водночас, Р.ФЛЕТЧЕР відзначив, що, на його думку, людина, яка його затримала, зовсім не мала уявлення про достовірність паспорта, проте, як не виключає Р.ФЛЕТЧЕР, у цієї людини була вказівка згори затримати його, оскільки знову ж, у нього досить конкурентів-недоброзичливців в Україні.

Разом тим, відповідаючи на запитання, чи слід чекати якоїсь сатисфакції щодо правоохоронних органів України, Л.ФЛЕТЧЕР сказав: «Довелося визнати, що я був винним, тому не буде сатисфакції». За його словами, він сплатив за порушення штраф в сумі 850 грн.

Він провів паралель, що під вартою свого часу перебувала Юлія ТИМОШЕНКО і Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Хлопці, у вас прекрасна країна, ви садите у в`язницю відомих людей», - резюмував свій «паспортний інцидент» Р.ФЛЕТЧЕР.

Р.ФЛЕТЧЕР повідомив, що його бізнес в Україні постійно розширюється, він читає лекції та проводить тренінги, де вчить “як стати мільйонером” дедалі у більшій кількості міст.

За словами Р.ФЛЕТЧЕРА, він є партнером низки бізнес-проектів в Україні, зокрема, він поінформував, що є одним з власників придбаного в місті Приморськ пансіонату «Червона гвоздика». Крім усього, «ми купуємо землі біля Буковелю. Ми плануємо збудувати там невеликий курорт». Разом з тим після запитання кореспондента УНІАН він не зміг назвати жодної дати реєстрації його підприємств в Україні, жодної адреси чи телефону, за якими їх можна знайти. На уточнюючі запитання кореспондента УНІАН, він відповів “ви нехороша людина”, і заявив, що витратив вже достатньо часу на відповідь. На запитання, чому про жодне з підприємств, у які, за його словами, вкладаються кошти людей, не можна отримати ніякої конкретної інформації, зокрема, координат цього підприємства, він уникнув прямої відповіді, заявивши, що “підприємства в Україні реєструються дуже довго, по півроку” ( Р.ФЛЕТЧЕР рекламує юридичну фірму, фірму з прокату лімузинів, “курорт в Буковелі”, будівництво нерухомості в Луганську значно більше цього терміну – УНІАН).

Щодо сплати податків в Україні, бізнесмен сказав: «Я особисто цим не займаюся, але, я думаю, що ми платимо десь 25 тис. доларів по звичайних податках».

Водночас він уточнив, що більша частина його грошей зберігається не готівкою, а в активах. А тому доки активи не продані, податки з них платити не треба.

Р.ФЛЕТЧЕР на початку прес-конференції наголосив: «мій час – гроші».

Зокрема, він додав, що щогодини заробляє по 10 тис. доларів, а оскільки він їхав на прес-конференцію годину, годину – їхатиме назад, і годину може витратити на спілкування з журналістами, то прес-конференція обійдеться йому у 30 тисяч доларів.

Р.ФЛЕТЧЕР сказав, що одним з головних його занять є семінари (безкоштовні) для української аудиторії, на яких він дає практичні поради слухачам «як стати мільйонерами».

«Я проводжу безкоштовні семінари. Моя мета цього року допомогти 200 людям бути мільйонерами», - сказав Р.ФЛЕТЧЕР, додавши, що на сьогодні завдяки його семінарам вже 5 киян (хто саме він не уточнив) збільшили свої фінансові статки.

Р.ФЛЕТЧЕР повідомив, що він багато жертвує на благодійність в Україні. Продовжуючи цю тему, він запитав журналістів, чи хтось з них бодай щось пожертвував на благодійність.

Всі критичні матеріали в українській пресі, де пишеться про те, що ним створюються в Україні фінансова піраміда, він назвав “замовною кампанією проти нього” і заявив: “Я набагато розумніше , ніж більшість людей, які погано пишуть про мене”.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 9-го 10-і листопада співробітниками Держприкордонслужби в Сумській області на кордоні з Росією затриманий громадянин Р.ФЛЕТЧЕР, який намагався перетнути українсько-російський державний кордон у потягу сполученням “Київ-Москва” за підробленим паспортом.

Як раніше повідомляли українські ЗМІ, Р.ФЛЕТЧЕР в Україні вів діяльність, пов`язану з організацією так званих фінансових пірамід.

Газета «Сегодня» в листопаді 2007 р. писала: «Вже декілька місяців у різних містах України можна побачити рекламу на біг-бордах тренінгу Роберта ФЛЕТЧЕРА «Секрети мільйонерів». Позиціонує він себе як успішного американського багача, який готовий поділитися своїми знаннями з українцями. Правда, коштує це задоволення недешево - повний термін навчання - $3 тисячі. Графік тренінгів ФЛЕТЧЕРА, який можна знайти на сайті його компанії Global System Training, розписаний до 29 грудня! Причому, проходитимуть вони по всій Україні».

При цьому газета зазначала, що «в США цю людину звинувачують у шахрайстві, а в нас він, не виключено, будує нову фінансову піраміду».

За даними видання, Комісія США з цінних паперів та обмінів 25 вересня 2006 року подала судовий позов про шахрайство з цінними паперами до Р.ФЛЕТЧЕРА, а також його компанії ProVisionCorpSystem. «У позові йдеться про те, ФЛЕТЧЕР шахрайським шляхом зібрав в інвесторів мільйони доларів, після чого використовував ці гроші на свої особисті потреби і вів розкішний спосіб життя, - повідомив "Сегодня" прес-аташе посольства США в Україні Джон САЛІВЕН. - Позов ще не розглядався в суді, і офіційного рішення немає". Інші працівники посольства в неформальній розмові називали ФЛЕТЧЕРА типовим "пірамідчиком"», - пише газета.

Також видання зазначає: «Якщо копнути глибше, то методика роботи ФЛЕТЧЕРА справді в чомусь нагадує піраміду. Крім навчання, він ще пропонував учням вкладати гроші в свої проекти.