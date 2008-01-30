Міліція просить осіб, причетних до побиття депутатів Київради, з’явитися до слідчих

Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальна справа, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України за фактом учинення 7 грудня 2006 року невідомими особами хуліганських дій у сесійній залі Київської міської ради.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, під час досудового слідства міліцією отримано відеозаписи, на яких зафіксовано розвиток згаданих подій. Шляхом перегляду цих записів, у тому числі і за участю потерпілих, визначено коло осіб, які перебували в цей час у сесійній залі Київради й можуть володіти потрібною для слідства інформацією або бути причетними до вчинення хуліганських дій. З цією метою слідчими виготовлено фотографії присутніх у сесійній залі Київради, особи яких на цей час не встановлено.

Для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи Головне слідче управління звертається до осіб, зафіксованих на фотокартках, з проханням з’явитися до слідчих МВС України (вулиця Академіка Богомольця, 10) й дати свідчення щодо перебігу подій у сесійній залі Київради 7 грудня 2006 року. Правоохоронці також просять представників засобів масової інформації та громадян, які впізнають когось із зображених на фотографіях, повідомити про це органи досудового слідства. Анонімність заявникам міліція гарантує.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня 2006 року після бійки в сесійній залі Київради, яка розглядала питання про скасування нових комунальних тарифів у столиці, було госпіталізовано депутата з фракції БЮТ Володимира НАУМКА. Він через сильний удар в потилицю втратив свідомість. За словами В.НАУМКА, вдарив його один із присутніх у залі запрошених гостей з депутатським значком спортивної статури.

За словами опозиційних депутатів Київради, в залі таких невідомих осіб зі значками депутатів районних рад було семеро.