Посол Ізраїлю непокоїться щодо безпеки хасидів в Умані

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, сьогодні відбулася зустріч, на якій обговорювалися проблеми, пов’язані з безпекою паломників в Умані.

Голова ОДА запевнив посла в тому, що, незважаючи на події в Україні, паломники можуть бути спокійними - все буде організовано як слід.

"Ми готові гідно забезпечити правопорядок разом із громадськими організаціями. Незважаючи на те, що є конфліктні ситуації, ми контролюємо, проводимо профілактичну роботу, стежимо за цими процесами", – запевнив Ткаченко.

Читайте такожДо Умані святкувати 5774 новий рік приїхала рекордна кількість хасидів (фото, відео)Посол зазначив, що його не буде під час паломництва на Черкащині, тому він приїхав до Черкас завчасно, щоб переконатися, що безпеку паломників гарантовано.

Він також наголосив на особливих стосунках посольства Ізраїлю з Черкаською областю.

"Між нами складися теплі стосунки. Ваш губернатор був першим, хто після мого приїзду відвідав виставку в Ізраїлі. Помітна економічна ініціатива стосовно співпраці в плані технологій та водопостачання", – зазначив посол.

На зустрічі також обговорювалося питання несприйняття паломників деякими громадянами. З метою безпеки вирішено, що частина ізраїльської міліції відкриє на місці паломництва постійний пост. Однією з проблем також є те, що багато паспортів під час паломництва губляться або ж їх крадуть. Це пов’язано з тим, що не прийнято під час святкування на молитву носити з собою документи.

"3-4 дні паломництва, час приїзду, від’їзду – це бочка з порохом – ти можеш готуватися, а все може зірватися через якусь дрібницю. Приїдуть багато нових людей, які не можуть розчинитися у натовпі місцевого населення. Сподіваюся що ми зможемо вирішити всі проблеми", – сказав Реувен Дін Ель.