У Краматорську призупинено централізовану подачу води.

Як повідомляє «Краматорск.info», з 18 червня фільтрувальна станція не зможе централізовано подавати воду в місто через її відсутність.

Силами підприємств міста буде організовано підвезення води автотранспортом і організовано точки роздачі її біля шкіл.

Читайте такожУ Донецьку водоканал перейшов на погодинну подачу холодної і гарячої води - міськрада