У Краматорську призупинено централізовану подачу води
09:21, 18 червня 2014Суспільство
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У Краматорську призупинено централізовану подачу води.
У Краматорську призупинено водопостачання / ipnews.in.ua
Як повідомляє «Краматорск.info», з 18 червня фільтрувальна станція не зможе централізовано подавати воду в місто через її відсутність.
Силами підприємств міста буде організовано підвезення води автотранспортом і організовано точки роздачі її біля шкіл.
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