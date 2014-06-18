У Краматорську призупинено централізовану подачу води

09:21, 18 червня 2014
Суспільство
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У Краматорську призупинено централізовану подачу води.

У Краматорську призупинено водопостачання / ipnews.in.ua

Як повідомляє «Краматорск.info», з 18 червня фільтрувальна станція не зможе централізовано подавати воду в місто через її відсутність.

Силами підприємств міста буде організовано підвезення води автотранспортом і організовано точки роздачі її біля шкіл.

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