Голова ДПАУ: дві норми дозволять зняти питання з незаконним відшкодуванням ПДВ

Державна податкова адміністрація України має намір повернутися до ідеї введення реєстру електронних накладних з ПДВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Державної податкової адміністрації України Сергій БУРЯК.

Як зазначив С.БУРЯК, введення реєстру електронних накладних неодноразово пропонувалося. Попереднє керівництво ДПАУ, а також уряд Віктора ЯНУКОВИЧА висувало ідею введення такого реєстру в 2006-2007 роках, але вона так і не була реалізована на практиці.

С.БУРЯК також вважає, що необхідно ввести інститут «звичайної ціни». Вона встановлюється і фіксується на всі види товарів з метою уніфікувати ціну і не допустити її завищення при експорті товарів з метою збільшення сум ПДВ, що підлягають поверненню.

На думку голови ДПАУ, введення цих двох норм дозволить ліквідувати проблему незаконного відшкодування ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час виступу на форумі «Влада і бізнес - партнери» заявив, що сума простроченого до відшкодування податку на додану вартість на кінець 2007 року становила 1,8 млрд. грн.

Президент попросив Мінфін розглянути можливість реструктуризації цієї заборгованості на 8-9 місяців, але при цьому наголосив на обов`язковості її повернення.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що впродовж минулого року було відшкодовано 78% від суми, яка була заявлена до відшкодування.

Також Президент зазначив нерівномірність відшкодування ПДВ по регіонах України.

Президент також повідомив, що найближчим часом відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони з питань податку на додану вартість.

У свою чергу, С.БУРЯК відзначив, що з 8,5 млрд. грн. заявленого на сьогодні до відшкодування податку на додану вартість 35-40% заявок є сумнівними.