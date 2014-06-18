ВР заборонила закривати школи

14:36, 18 червня 2014
Суспільство
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Парламент встановив мораторій до 2015 року на закриття загальноосвітніх навчальних закладів.

Фото УНІАН

Верховна Рада України ухвалила постанову “Про встановлення мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів державної і комунальної форм власності” (№ 2922).

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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 245 із 300 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою передбачено встановити мораторій до 2015 року на закриття таких загальноосвітніх навчальних закладів.

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