ВР заборонила закривати школи
14:36, 18 червня 2014Суспільство
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Парламент встановив мораторій до 2015 року на закриття загальноосвітніх навчальних закладів.
ВР заборонила закривати школи / Фото УНІАН
Верховна Рада України ухвалила постанову “Про встановлення мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів державної і комунальної форм власності” (№ 2922).
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Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 245 із 300 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Постановою передбачено встановити мораторій до 2015 року на закриття таких загальноосвітніх навчальних закладів.
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