Лише 87 абітурієнтів із 70 тисяч виконали всі завдання ЗНО з іноземної мови правильно

Лише 87 абітурієнтів з 69 тис. 400 тих, хто зареєструвався на участь у ЗНО з іноземної мови (англійська, французька, німецька, іспанська), правильно виконали всі завдання тесту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук.

За його словами, не змогли відповісти на жодне питання майже 100 осіб.

Читайте такожНа Донбасі відмінили додаткову сесію ЗНО: абітурієнти писатимуть тести в інших областях України

"Серед 87 найкращих немає жодного випускника сільської школи. Сільська школа не продукує високого рівня знань з іноземної мови", - сказав Лікарчук.

Він зауважив, що з 87 абітурієнтів, які показали високі знання іноземної мови, 24 - з Києва. "Хочу зазначити, що у переліку київських шкіл немає тих, які давно вважають «крутими» і куди батьки, які мають зв'язки і кошти, намагаються влаштувати своїх дітей", - додав Лікарчук.

Читайте такожМіносвіти обіцяє абітурієнтам з Донбасу преференції при вступі до вишів

За словами Лікарчука, також серед цих 87 успішних абітурієнтів 20 - із Львівської області та Львова, 8 - з Хмельницької області, 6 - із Харківської області, з Рівненської - 4 абітурієнта, по троє - із Сумської та Полтавської областей, з решти регіонів - по одному успішному абітурієнту.

Водночас він наголосив, що в Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Чернівецькій областях немає жодного абітурієнта, який би правильно відповів на всі тестові завдання з іноземної мови.