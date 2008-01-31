Пожежа на території «АрселорМіттал Кривий Ріг»: постраждали четверо

У м. Кривий Ріг Дніпропетровської області на території ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" у двохповерховій новобудові насосної станції, доменного цеху № 1, через порушення правил пожежної безпеки при виконанні монтажних робіт виникла пожежа, внаслідок якої постраждало 4 особи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, постраждалих з опіками різних ступенів тяжкості госпіталізовано до опікового відділення міської лікарні № 2. Пожежу ліквідовували два відділення Державної пожежної охорони МНС пожежу ліквідовано.