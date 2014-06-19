У Чернігові поширюється терористична пропаганда

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв'язків УМВС в області, такою стала реакція правоохоронців на повідомлення місцевих ЗМІ про поширення у Чернігові через поштові скриньки газети проросійських терористів "Новоросія" від 29 травня 2014 року. Видання містить неприкриту антиукраїнську пропаганду та заклики до громадян підтримати терористів, зазначили в міліції.

За цим фактом до чергової частини Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області заяв від громадян не надходило, однак інформація про подію внесено у журнал Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

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Зараз у місті проводиться перевірка, встановлюються особи, причетні до розповсюдження антиукраїнської пропаганди.