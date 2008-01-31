Гриценко не побачив професіоналів у Ющенка і Єханурова

У Секретаріаті Президента України і Міністерстві оборони немає достатньої кількості фахівців, які здатні проконтролювати процес переходу армії на контракт, заявляє голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на круглому столі «Актуальні проблеми переходу Збройних Сил України на комплектування військовослужбовцями за контрактом», екс-міністр оборони сказав: «Щоб контролювати, треба мати професійні знання, а зараз складається ситуація, що і формулювання, і їхнє виконання покладаються на Генеральний штаб і лише частково на деякі департаменти Міноборони. Як спрацює Генеральний штаб, як спрацюють військові, так і буде».

На думку А.ГРИЦЕНКА, це пов’язано з тим, що відповідного професійного рівня для змістовного контролю і визначення завдань на найвищому рівні "в апараті Президента немає, в апараті міністра зараз з об’єктивних причин немає».

А.ГРИЦЕНКО додав, що усі троє нових заступників міністра оборони є спеціалістами у сфері державного майна та фінансових потоків і не розуміють змістовної частини процесу переходу на контрактну армію.

Він вважає, що утакій ситуації дуже важко робити правильні кроки. «У військових своя етика – як сказали, так і треба робити», - зауважив А.ГРИЦЕНКО і додав, що це було наочно видно, коли Президент Віктор ЮЩЕНКО запропонував скоротити чисельність армії у 2008 році на 17 тисяч осіб, а військові, розуміючи, що цього не можна робити, погодились.