Вінський хоче рентабельність як у Ахметова

Міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ не має наміру відміняти наказ про підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

«Я не маю ніякого наміру цей наказ відміняти», - сказав він.

За словами Й.ВІНСЬКОГО, колишня тарифна політика в “Укрзалізниці” була “елементом знищення” відомства.

Міністр також зазначив, що ціни відомства мають підвищуватися відповідно до ситуації з цінами виробників.

“Має бути рентабельність… що в “Укрзалізниці”, що у олігархів однаковою, а не тут 0,23%, а там - 300%”, - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією заступника генерального директора «Укрзалізниці» Віктора ЧОРНОГО, держпідприємство «Укрзалізниця» минулого року одержало 21,7 млрд. грн. доходів. За його словами, рентабельність відомства після всіх необхідних виплат за 2007 рік становитиме 0,23%.

Як зазначив В.ЧОРНИЙ, такий економічний результат змусив «Укрзалізницю» звернутися до уряду з проханням індексувати вантажні тарифи, щоб вони хоча б відповідали рівню підвищення цін на продукцію, яку споживає «Укрзалізниця» для здійснення експлуатаційної діяльності». За його словами, в середньому ціни на цю продукцію зросли на 25%.

Згідно з наказом Мінтрансу від 17 січня “Про індексацію тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України, а також розміри знижок до тарифів на перевезення вантажів у приватних вагонах”, пропонується щокварталу індексувати тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом. З 1 лютого 2008 р. пропонується підвищити тарифи на 12%, з 1 квітня - на 17% і по 3% - з 1 липня і з 1 жовтня 2008 року.