Довгий думає, що тепер всі кинуться допомагати Черновецькому

Сьогодні Верховний Суд України поставив крапку на спробах деяких політичних сил піддати сумніву легітимність нинішньої київської влади, заявив в інтерв’ю журналістам заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київради.

Як повідомлялося, сьогодні, 31 січня, Верховний Суд визнав правомірним закриття Генеральною прокуратурою кримінальної справи, яку було порушено прокуратурою столиці за позовом громадянина Віктора СПІРІДОНОВА за фактом підкупу виборців Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ на виборах Київського міського голови у 2006 році. Відповідну ухвалу винесла колегія суддів Палати з кримінальних справ Верховного Суду.

"Рішення Верховного Суду України не підлягає жодному оскарженню, – наголосив О.ДОВГИЙ. – Таким чином, поставлена крапка у будь-яких сумнівах щодо легітимності обрання сьогоднішньої київської влади і легітимності проведення минулих виборів Київського міського голови. Це рішення є дуже важливим у контексті підготовки до Євро-12. І тепер, я сподіваюся, всі, хто намагався на цьому питанні спекулювати, перейдуть від балачок і загальнополітичних дискусій до реальної роботи та допоможуть нам у реалізації всіх тих важливих програм, які ми сьогодні проголосували".