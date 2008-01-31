НКРЕ назвала ціни на газ українського видобутку

Національна комісія регулювання електроенергетики встановила ціни продажу природного газу власного видобутку для ДК “Укргазвидобування”, ВАТ “Укрнафта” і ДАТ “Чорноморнафтогаз”.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила сьогодні на своєму засіданні.

За цими цінами газовидобувні компанії реалізовуватимуть газ "Нафтогаз України" для подальшої реалізації населенню.

Зокрема, ціна продажу газу власного видобутку для ДК “Укргазвидобування” встановлена на рівні 182 грн. за тисячу кубометрів без ПДВ із 1 лютого поточного року. За розрахунками комісії, обсяг товарного газу власного видобутку поточного року у компанії становитиме 14 млрд. 245 млн. кубічних метрів. Собівартість видобутку - 120,29 грн. на 1 тис. кубометрів.

Ціна продажу газу для ДАТ “Чорноморнафтогаз” встановлена на рівні 289 грн. за 1 тис. кубометрів без ПДВ із 1 лютого. Обсяги товарного газу у компанії поточного року прогнозуються на рівні 1 млрд. 215 млн. кубометрів.

Для “Укрнафти” ціна продажу газу встановлена на рівні 272,6 грн. за 1 тис. кубометрів без ПДВ із 1 лютого. Компанія планує видобути товарний газ у обсязі 2 млрд. 718 млн. кубометрів.

Для всіх трьох компаній рентабельність видобутку власного газу встановлена на рівні 10%.

За розрахунками НКРЕ, поточного року обсяг споживання природного газу населенням становитиме 17,3 млрд. кубометрів проти 17 млрд. 133 млн. кубометрів у 2006 році.

Згідно з чинним законодавством, газовидобувні компанії зобов`язані поставляти весь газ власного видобутку для потреб населення.