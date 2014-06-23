На Харківщині прикордонники затримали кур'єрів ДНР

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України, учора вдень в автомобільному пункті пропуску «Гоптівка» було виявлено групу осіб, яка, можливо, причетна до терористичної діяльності на сході.

Зокрема, під час здійснення прикордонного контролю автомобіля «Мерседес» донецької реєстрації правоохоронці звернули увагу на неоднозначну поведінку пасажирів та водія транспортного засобу, які прямували до Росії. В ході поглибленого огляду салону автомобіля персонал пункту пропуску виявив пропуски «Народное ополчение Донбасса», «Донецкая республика» та інші, йдеться в повідомленні.

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«Подорожувальники повідомили, що прямують до Москви нібито з метою отримання гуманітарної допомоги для так званого «Народного ополчення Донбасу» у вигляді продуктів харчування, одягу та медикаментів», - зазначили у прикордонному відомстві.

Наразі громадян передано представникам СБУ в Харківській області для проведення фільтраційних заходів.