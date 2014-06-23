На Тернопільщині затримали рецидивістів, які викрали міліціонера і знущалися над ним впродовж шести годин

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, у неділю, 22 червня, оперативника УБОЗу, який був при виконанні службових обов’язків, нападники утримували у будинку одного з них в Тернопільському районі 6 годин, впродовж цього часу наносили йому тілесні ушкодження.Читайте такожНа Тернопільщині рецидивіст з Донецька підпалив дві церкви

Під час затримання групи нападників працівники УБОЗу вилучили у них три травматичних та один пневматичний пістолети, бойову гранату «РГД-5», дерев’яну биту, майже сотню набоїв калібру 7,62 мм, понад десяток набоїв калібру 9 мм, засоби зв’язку, військові однострої. Крім цього, у підозрюваних вилучили муляжі трьох автоматів «АКС-74» та один – автомату «Томсон», а також автомобіль «Тойота-Лендкрузер».

За даними правоохоронців, п’ятеро осіб, які вчинили протиправні дії щодо працівника міліції, раніше були судимі за майнові та наркозлочини, хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень.Читайте такожРецидивіст з іграшковим пістолетом пограбував магазин

Щодо підозрюваних відкрито кримінальне провадження. Їм інкримінують злочини за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 186 (грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб).