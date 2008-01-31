У київському метро 43-річний чоловік кинувся під поїзд

В київському метрополітені сьогодні було вчинено спробу самогубства.

Як повідомляється на офіційному Інтернет-порталі КП “Київський метрополітен”, 31 січня о 13.54 під потяг, що прибував на станцію „Поштова площа”, кинувся пасажир. Машиніст застосував екстрене гальмування, запобігши наїзду на пасажира. Впродовж трьох хвилин неушкодженого чоловіка підняли з колії на платформу, після чого поїзд відбув у напрямку станції „Либідська”.

Пасажиром, який вчинив спробу самогубства, виявився житель Волинської області, 1965 року народження. Наразі працівники міліції з’ясовують причини такої поведінки гостя столиці.