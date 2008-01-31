Зарплата шахтарів має становити 7-10 тисяч гривень

Сьогодні ДП "Львіввугілля" перебував міністр вугільної промисловості Віктор ПОЛТАВЕЦЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр поінформував, що має намір ознайомитися з реальним станом вугільних підприємств для формування економічно обґрунтованих цифр збільшення фінансування вугільної галузі з державного бюджету.

"Фінансування вугільної промисловості цього року порівняно із попереднім збільшено лише на 335 млн. грн. Цього не достатньо. Потрібно збільшити фінансування сфери техніки безпеки, технічного переоснащення підприємств, науково-дослідних робіт. Загалом ця сума має становити у відкоригованому бюджеті близько 2 млрд. грн. Ми усвідомлюємо, що це колосальна цифра, але будемо її відстоювати", - заявив міністр.

В.ПОЛТАВЕЦЬ назвав пріоритетами своєї діяльності збільшення видобутку вугілля, підвищення його якості та збільшення заробітної плати шахтарям.

Міністр заявив, що зарплата працівників основних гірничих професій має становити 7-10 тисяч гривень, щоб “подолати наростаючу тенденцію відтоку кадрів".

Генеральний директор ДП "Львіввугілля" Володимир ГАРБУЗЮК повідомив, що бригади шахт ДП “Львіввугілля” "Степова", "Відродження", "Червоноградська", які минулого року виконали план вуглевидобутку на 120-130%, уже отримують зарплату 4-5 тис. грн.

На ДП "Львіввугілля" працює 210 тисяч 677 осіб.