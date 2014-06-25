З Донбасу необхідно вивезти близько 500 дітей-сиріт - волонтери

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконавчий директор альянсу «Україна без сиріт» Андрій Федун.

«Наприклад, у Краматорську розташовано «Будинок малюка», де живуть діти до 5 років, багато з них лежачі, діти, що мають інвалідність. Є пряма небезпека, що ці діти можуть постраждати», - вважає Федун. Він підкреслив, що ці діти практично всіма залишені.

«Директори інтернатів – відповідальні за них. Але зараз вони не можуть ухвалювати адекватні, правильні рішення, оскільки більшість з них перебувають зараз під пресом і тиском. Їм погрожують. Ми маємо зараз можливість, у тому числі й фінансову, вивезти дітей-сиріт із небезпечних зон. Нам допомагають з розміщенням дітей на літній період», - сказав Федун.

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Він підкреслив, що ще два місяці тому громадські організації просили і зверталися до Кабміну й інших органів влади вивезти дітей, але не одержали ніякої письмової відповіді. «В усному спілкуванні було сказано, що ми зараз на межі третьої світової, і у нас інші пріоритети. Долі дітей знову зневажаються, і в мирний, і у воєнний час ніхто не цінує долю дитини», - зазначив Федун.

За словами співзасновника альянсу «Україна без сиріт» священика Петра Дудника, який вивіз із зони АТО близько 3 тисяч сімей, український уряд не може домовитися з представниками так званих «ЛНР» і «ДНР» щодо евакуації дітей-сиріт.

«Нам не дозволяють цього робити. При тому, що є ресурси. Той самий фонд Ахметова «Розвиток України» допомагає транспортом і готовий вивозити дітей-сиріт. Але цього не відбувається», - сказав Дудник.

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Він також повідомив, що з початку АТО волонтерам вдалося вивезти невеликі групи дітей, позбавлених батьківської опіки, з недержавних центрів.

"Я вдячний багатьом людям, які нам допомагали. У тому числі й співробітникам фонду Ахметова. Це – люди з дуже великим серцем, яке відчуває біль інших людей. Ми співпрацювали з ними давно в плані проблем сирітства. Ми розділяємо спільні цінності – діти повинні перебувати в сім'ї. Ця платформа нас дуже зближувала. Фонд допоміг нам фінансово – допоміг з транспортними проблемами, продуктами. На сьогодні велику допомогу співробітники надають у роботі «гарячої лінії». Вони дають лише перевірену інформацію, яких лежачих потрібно вивезти, допомагають з розселенням», - сказав Дудник.