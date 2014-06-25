Експерти: великий бізнес намагається заробити на окупації Криму

На думку експертів складається враження, що дехто з великого бізнесу докладає віртуозних зусиль, щоб залишитися заробляти на окупованому півострові, проте сплачувати податки окупантам означає фінансувати продовження агресії РФ проти України та дискредитувати звернення України до країн світу із вимогою введення ними економічних санкцій щодо агресора. Українським та іноземним підприємцям потрібні чіткі відповіді від уряду України на основні питання державної політики України щодо економічної діяльності на окупованій території Кримського півострова.

Про це йдеться в коментарі експертів “Майдану закордонних справ” щодо ситуації із веденням українського бізнесу на тимчасово окупованому Кримському півострові.

За інформацією «Майдану закордонних справ» останніми тижнями посилюється лобіювання у вищих органах державної влади України з боку деяких українських та іноземних підприємницьких структур і об’єднань, що мають бізнес на території тимчасово окупованого та анексованого Кримського півострова.

Ініціатори такого лобіювання фактично мають за мету поновлення своєї діяльності в Криму, роблячи вигляд, що окупації та анексії не існує. Сумно, що в якості інструментів для цієї сумнівної діяльності стають поважні бізнес асоціації, місією яких є впровадження європейських стандартів ведення бізнесу в Україні. Яскравим прикладом цього є «Відкритий лист Європейської Бізнес Асоціації щодо особливостей ведення господарської діяльності в Автономній Республіці Крим» на ім’я Президента України, в якому за високими словами криється додаток із 69 питань, багато з яких свідчать про непереборне бажання деяких підприємницьких структур продовжувати бізнес в Криму в умовах російської окупації наче нічого й не сталося. Складається враження, що дехто з великого бізнесу докладає віртуозних зусиль, щоб залишитися заробляти на окупованому півострові.

Разом з тим, «Майдан закордонних справ» вимушений підкреслити, що значну долю відповідальності за такі категорично неприйнятні процеси у бізнесових колах несуть вищі органи державної влади України, які безвідповідально зволікають із визначенням засад державної політики щодо Криму в економічній сфері.

Довідка:

Благодійний фонд “Майдан закордонних справ” пропонує українцям і світові професійний погляд на зовнішню політику України - адекватні, зрозумілі, ефективні, базовані на непорушності прав людини та раціональному інтересі громадян, бізнесу, суспільства та держави форми і напрямки міжнародної діяльності.

Створення благодійного фонду “Майдан закордонних справ” було зініційовано українськими дипломатами у січні 2014 року. Головою правління Фонду є Богдан Яременко, Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі та за сумісництвом представник України при Організаціі Чорноморського Економічного Співробітництва (2010-2013 р.р.). До складу Наглядової ради Фонду входять Андрій Клименко, директор Таврійського інституту регіонального розвитку, Тетяна Силіна, журналіст-міжнародник, оглядач, тижневик "Дзеркало тижня", Олександр Черненко, голова "Комітет виборців України".