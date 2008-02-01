Через дорожнечу тендера школярі залишаться без харчування

Під загрозою опинилося забезпечення харчуванням школярів Рівного через ускладнення та подорожчання тендерних процедур на постачання продуктів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник Рівненського міського управління освіти Віталій НОВАК, жоден з підприємців міста, які до цього часу справно і якісно харчували дітей, уже не хоче брати участь у відповідному тендері. Причина – дорожнеча цієї процедури. Адже тільки за реєстрацію у спеціальному каталогу, який монопольно проводить лише одна приватна структура, потрібно викласти до 15 тисяч гривень. Тому дрібним підприємцям така процедура не під силу. Вони нарікають, що такі кошти можна було б використати з більшою користю для школярів, зокрема, для поліпшення організації їх харчування.

За словами В.НОВАКА, підприємці разом з освітянами рішуче вимагають змін у тендерному законодавстві. А поки що представники місцевої влади домовилися з підприємцями, щоб ті харчували б у борг хоча б найбільш соціально незахищених дітей.

Місцеві чиновники кажуть, що порушували цю проблему перед віце-прем’єром з гуманітарних питань Іваном ВАСЮНИКОМ, коли той нещодавно відвідував Рівне. А депутати міської ради надіслали відповідне звернення до Верховної Ради України.