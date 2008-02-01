Міністр: квоту на експорт зерна можна збільшити

Квота на експорт зерна може бути збільшена до 2,9 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр аграрної політики України Юрій МЕЛЬНИК.

За словами Ю.МЕЛЬНИКА, Мінагрополітики пропонує збільшити квоту на експорт зерна до того обсягу заявок, які були подані експортерами. «Надійшли заявки на 2,9 млн. тонн зерна, ми можемо розглядати питання задоволення всіх заявок», - сказав міністр.

Він також зазначив, що МінАП спільно з Мінекономіки пропонують продовжити термін експорту зерна до кінця поточного маркетингового року (на сьогодні квота на експорт зерна встановлена в обсязі 1,2 млн. тонн і діє до 1 квітня 2008 року - УНІАН). При цьому він додав: «За моїми даними, комісія (з розподілу квот на експорт зерна – УНІАН) засідатиме в понеділок».

«Я вважаю, що сьогодні ми можемо розглядати питання, що ми можемо повністю задовольнити заявки експортерів. Це не перевищує того показника, який ми можемо експортувати», - заявив Ю.МЕЛЬНИК.

Він підкреслив, що на сьогодні всі заявки розглянуто й по них є підтвердження. Ю.МЕЛЬНИК додав, що величезний обсяг роботи зроблено, залишилася тільки технічна сторона.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економіки України на початку січня почало реєстрацію заявок на отримання ліцензій для здійснення експорту деяких видів сільськогосподарської продукції.

Процедуру розпочато на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 № 1179 “Про затвердження обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 березня 2008 р., й порядок видачі ліцензій”.

Нагадаємо, уряд Віктора ЯНУКОВИЧА ввів квоти на експорт зерна в обсязі 1,2 млн. тонн. Планувалося, що експорт буде можливий із 1 листопада 2007 року, потім уряд переніс дату на 1 січня 2008 року.