Ринок юридичних та адвокатських послуг потребує уніфікації

Ринок юридичних та адвокатських послуг в Україні рекомендуватимуть об‘єднати шляхом уніфікації адвокатської діяльності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, про це йшлося під час зустрічі міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА з представниками Американської асоціації юристів (ініціатива з верховенства права в Україні) та Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права при Президентові України.

Як було зазначено під час зустрічі, на сьогодні серед практикуючих юристів в Україні лише близько половини мають посвідчення адвокатів. Разом з тим, в Україні немає закону про приватну юридичну практику, відповідно, значна частина юридичних послуг залишається поза межами правового та корпоративного регулювання.

Як наголосив М.ОНІЩУК, уніфікація адвокатської діяльності є поширеним стандартом, що відповідає європейським традиціям. Утворення загальнонаціональної адвокатури має покращити національні механізми ефективного правового захисту, вирішити важливі проблеми організаційно-правового забезпечення адвокатської діяльності в Україні, вважає він.

У ході зустрічі досягнуто домовленості про проведення в середині лютого у Києві конференції за участю провідних представників адвокатури України, європейських країн та США. Під час форуму планується обговорити необхідність утворення в Україні загальнонаціональної адвокатури – професійної організації адвокатів, що діятиме як єдиний інструмент надання правової допомоги. За підсумками планується ухвалення спеціальної резолюції, яка може бути покладена в основу концепції реформування вітчизняної адвокатури.