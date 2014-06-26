Рятувальники знайшли чотирьох туристів з Запоріжжя, які заблукали у Карпатах.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНСУ.

"Яремчанському районі на горі Гутин Томнатек о 20 год. 25 хв. 25 червня заблукала група туристів із Запоріжжя в кількості 4 осіб. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників гірської пошуково-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в Івано-Франківській області",- йдеться у повідомленні.Читайте такожНа Закарпатті знайшли п’ятьох дітей зі Словаччини, які заблукали

О 23 годині 20 хвилинзнайдено групу туристів в задовільному стані та супроводжено до бази відпочинку.