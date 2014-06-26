Рятувальники знайшли чотирьох туристів з Запоріжжя, які заблукали у Карпатах
07:22, 26 червня 2014Суспільство
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Рятувальники знайшли чотирьох туристів з Запоріжжя, які заблукали у Карпатах.
Гора Гутин Томнатек/ Фото: Rafał Kozubek
Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНСУ.
"Яремчанському районі на горі Гутин Томнатек о 20 год. 25 хв. 25 червня заблукала група туристів із Запоріжжя в кількості 4 осіб. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників гірської пошуково-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в Івано-Франківській області",- йдеться у повідомленні.Читайте такожНа Закарпатті знайшли п’ятьох дітей зі Словаччини, які заблукали
О 23 годині 20 хвилинзнайдено групу туристів в задовільному стані та супроводжено до бази відпочинку.
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