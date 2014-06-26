На ринку в центрі Львова сталася пожежа

10:04, 26 червня 2014
Суспільство
2 0

У центрі Львова на ринку "Добробут" виникла пожежа.

На месте пожара виден густой дым / фото УНИАН

В даний час на місці події працює кілька бригад пожежників, повідомляють місцеві ЗМІ, передає ТСН.ua.

"Біля ринку "Добробут" стоїть кілька пожежних машин. Видно густий дим, хоча невідомо, що саме горить", - передають місцеві ЗМІ. Як зазначається, пожежа могла виникнути в кафе на території ринку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter