На ринку в центрі Львова сталася пожежа
10:04, 26 червня 2014Суспільство
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У центрі Львова на ринку "Добробут" виникла пожежа.
На місці пожежі видно густий дим / фото УНІАН
В даний час на місці події працює кілька бригад пожежників, повідомляють місцеві ЗМІ, передає ТСН.ua.
"Біля ринку "Добробут" стоїть кілька пожежних машин. Видно густий дим, хоча невідомо, що саме горить", - передають місцеві ЗМІ. Як зазначається, пожежа могла виникнути в кафе на території ринку.
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