З 2015 року українці зможуть в'їжджати до Росії тільки за закордонним паспортом

У повідомленні на сайті міністерства закордонних справ Росії пояснюється, що така міра вводиться з метою запровадження єдиного порядку перетину державного кордону Російської Федерації, а також підвищення ефективності контролю за міграційними процесами.

"Звертаємо увагу на те, що в'їзд і виїзд з Російської Федерації для громадян держав, з якими підписано міжурядову Угоду про взаємні безвізові поїздки від 30 листопада 2000 року, як і раніше не вимагає отримання віз і зберігає свій гранично ліберальний режим", - додали в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, на початку цього тижня Росія заборонила в'їзд громадянам Таджикистану за внутрішніми паспортами.