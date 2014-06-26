З 2015 року українці зможуть в'їжджати до Росії тільки за закордонним паспортом
15:24, 26 червня 2014Суспільство
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З 1 січня 2015 року в'їзд до Росії буде здійснюватись виключно за закордонними паспортами для всіх громадян СНД за винятком держав, які входять в Митний союз і Єдиний економічний простір.
фото kwidoo.ru
У повідомленні на сайті міністерства закордонних справ Росії пояснюється, що така міра вводиться з метою запровадження єдиного порядку перетину державного кордону Російської Федерації, а також підвищення ефективності контролю за міграційними процесами.
"Звертаємо увагу на те, що в'їзд і виїзд з Російської Федерації для громадян держав, з якими підписано міжурядову Угоду про взаємні безвізові поїздки від 30 листопада 2000 року, як і раніше не вимагає отримання віз і зберігає свій гранично ліберальний режим", - додали в МЗС.
Як повідомляв УНІАН, на початку цього тижня Росія заборонила в'їзд громадянам Таджикистану за внутрішніми паспортами.
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