Переселенцям у Києві погрожують відключити електроенергію та воду – волонтер

Втікачам зі сходу, які другий тиждень мешкають у санаторії «Джерело» у Києві, погрожують відключити воду, газ і електроенергію, стверджує волонтер-комендант табору біженців Костянтин Мельник. Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Склалася критична ситуація. Підприємство не працювало, не були виділені ліміти і не було споживання ні електрики, ні газу ні води. Але тепер споживання різко виросло. Спочатку було 100 чоловік, потім 130, але вже зараз 180 й буде 200. Ми відправили листи в «Київенерго», «Водоконал», «Київгаз» з проханням: перенести оплату хоча б на кілька місяців, поки ми зберемося силами, звернемось до держави й якось вирішимо це питання. Але нам прийшла відповідь від усіх цих установ, що нам відмовлено в переносі і на 1-е липня заплановано відключення «Джерела» від газопостачання», – розповів Мельник.

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За його словами, вивезенням й облаштуванням втікачів зі сходу займаються волонтери й поки «крім довідок, які видало Мінсоцполітики, фактичної допомоги держава не надала ніякої».

«Харчів у нас на два дні. Стараємося якось впорядкувати роботу. Відремонтували вантажний автомобіль, для того щоб волонтери нам привозили харчі, одяг. Самі тут готуємо. Самі прибираємо», – каже Мельник.

За словами організаторів табору у «Джерелі» зараз мешкає 60 дітей зі Сніжного, Краматорська, Слов’янська й Луганська.