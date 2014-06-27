У Києві попрощалися з Іваном Плющем: на церемонії згадали про почуття гумору екс-голови ВР

Як передає кореспондент УНІАН, такими спогадами політики поділилися з журналістами на церемонії прощання з екс-головою Верховної Ради.

Зокрема, колишній народний депутат Іван Заєць зазначив: “Іван Степанович — це така дуже колоритна фігура. Це людина, яка використовувала гумор як дуже потужну зброю у політичній діяльності. Верховна Рада тоді працювала на межі зіткнення комуністичної більшості і опозиційної меншості. І потрібно було весь час якимось чином керувати сесійним залом. Іван Степанович умів знизити градус напруги. Його гумор базувався, з одного боку, на народності, а з іншого, він дуже добре знав депутатів”.

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Також Заєць охарактеризував Плюща як політика, який перший із політиків комуністичної доби “добровільно звільнився з імперського комуністичного полону і з першого дня став на рейки української державності”.

У свою чергу, екс-голова Верховної Ради Олександр Мороз пам`ятає Плюща як “дуже серйозного чоловіка”.

“Він до всіх речей ставився дуже серйозно. Він мав прекрасне почуття гумору і специфічний лексикон. Але вживав гостре слівце фольклорного змісту лише за потреби. У першому скликанні Верховної Ради його посада — керівника парламенту — відповідала тодішнім потребам суспільства”, - сказав Мороз.

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Також поділилися своїми спогадами про Плюща і колишні президенти Віктор Ющенко та Леонід Кравчук.

Зокрема, Ющенко зазначив, що завдяки Плющу “відбулася сьогоднішня Україна». «Це природній політик, який прийшов в час, коли він був найбільш актуальний. Це був великий українець і нехай Господь Бог згадає його в царстві своєму”, - сказав Ющенко.

Кравчук у свою чергу зауважив, що Плющ був непересічною особистістю, великим громадянином своєї держави.

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“Без Івана Степановича історія незалежної України буде не повною. І я сподіваюсь, що Україна буде йти тією дорогою, яку визначили кращі люди України, весь народ і серед них Іван Степанович Плющ”, - сказав Кравчук.

Як повідомляв УНІАН, Іван Плющ помер у ніч на 26 червня на 73-му році життя.