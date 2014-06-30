Невідомі замінували потяг "Маріуполь-Харків"

Про це 0629 стало відомо з власних джерел.

Територія залізничного вокзалу була оточена. На місце виїхали сапери.

Поїзд протягом кількох годин стоїть на пероні.

Як повідомив один з пасажирів, люди, які повинні були сьогодні їхати на цьому поїзді в Харків перебувають на вокзалі і очікують відправлення поїзда.

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Поїзд Маріуполь-Харків повинен був відправитися з Маріуполя о 18.38. У 18.47 на вокзал повинен був прибути поїзд Львів-Маріуполь, але він так і не прибув і зараз знаходиться на під'їзді до вокзалу.

21.19 Територія залізничного вокзалу оточена. Біля під'їзду стоять співробітники ДАІ. Чергує "швидка", автомобіль МНС. У будівлі працюють співробітники міліції.

21.53 На місце прибули сапери. Для них відкрили вагони поїзда. Пасажири перебувають на пероні і чекають, коли поїзд відправиться. Частина людей, які їхали у потязі Львів-Маріуполь вийшли на станції "Сартана", інші знаходяться в поїзді і чекають.