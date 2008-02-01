Українці розбудили бабака Тимка: весна буде холодною

Слобожанський бабак Тимко прогнозує, що цього року в Україні очікується тривала холодна весна.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вранці у «столиці українських синоптиків» - на території біостанції Харківського національного університету ім.Каразіна у селищі Гайдари Зміївського району - у присутності науковців і журналістів, які розбудили бабака, Тимко не виліз зі своєї «оселі», не випростався на повний зріст і не свиснув тричі. За народними спостереженнями слобожанців, якщо він цього не зробив, не варто чекати швидкого тепла і сонця, весна буде затяжною і холодною.

Попри це, сьогодні Тимка «оженили». Аделаїда – таке ім’я його «нареченій»-бабачисі дали журналісти.

Раніше у Тимка вже була «наречена», але влітку минулого року вона втекла.