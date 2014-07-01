Синоптики прогнозують теплий, але дощовий тиждень в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у вівторок повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

"Ми чекаємо зростання температури повітря з 5 липня до 30 і вище градусів у багатьох частинах України", - сказав Кульбіда.

За його прогнозом, 1 липня опади спостерігатимуться лише в західному регіоні країни, де дощі почалися ще вчора, 30 червня. Увечері 1 липня зона опадів поступово пересунеться на схід - Житомирська і Вінницька області. При цьому, за словами синоптика, варто чекати сьогодні, 1 липня, сильних дощів у Карпатському регіоні.

2 липня пройдуть дощі в центральних і північних областях України, проте вони будуть нетривалими і в другій половині дня припиняться. Разом з тим, переважно по всій території країни зменшиться температура повітря до 21-26 градусів проти 27-30 градусів, які спостерігатимуться 1 липня.

За даними Укргідрометцентру, 3 і 4 липня температура повітря залишиться на рівні 21-26 градусів, проте вона буде трохи вищою в південних і південно-східних областях. Опадів буде мало, невеликі і помірні дощі пройдуть місцями по всій території України.

При цьому вже з 5 липня, за прогнозом синоптика, температура повітря зростатиме. Зокрема, 5-7 липня вона досягне 30 градусів у більшості регіонів країни.

Щодо погоди в Києві, Кульбіда повідомив, що поточний тиждень у столиці буде спекотним і практично без опадів.

Зокрема, 1 липня температура повітря досягне 30 градусів, опадів не очікується. 2 липня пройде невеликий дощ з грозою, але в другій половині дня опади припиняться. При цьому з 2-го липня температура дещо знизиться до 22-25 градусів вище нуля. 3-4 липня температура не зміниться, проте пройдуть невеликі дощі, а 5 і 6 липня синоптик прогнозує підвищення температури на 2-3 градуси, без опадів.