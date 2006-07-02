Французькі фани мало не розгромили Париж

Ввечері у суботу після матчу Франція-Бразилія тріумф вболівальників в Парижі переріс в безлади на вулицях міста. На Елісейських полях для вгамування натовпу, який закидав поліцейських пляшками і камінням, довелося застосувати сльозоточивий газ. За деякими даними, декілька десятків чоловік отримали поранення, близько 20 були арештовані.

Агресивно налаштовані вболівальники перевернули декілька і підпалили принаймні два автомобілі, спалили моторолер і розбили вікна в закусочній McDonald`s, повідомляє Lenta.ru.

Приблизно близько 2 годин за місцевим часом натовп здебільшого розсіявся. За винятком подій на Елісейськіх полях радість парижан і жителів інших міст Франції в цілому носила мирний характер.

Нагадаємо, увечері у суботу французька збірна обіграла в 1/4 фіналу головних фаворитів турніру бразильців з рахунком 1:0. В середу французи зустрінуться в півфіналі з командою Португалії, яка в серії пенальті виграла у збірної Англії, реалізувавши три з п`яти 11-метрових ударів.