ДАІ збільшує розміри штрафів (тарифи)

Міністерство внутрішніх справ ініціює низку змін до законодавства для покращення безпеки дорожнього руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник Департаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ.

За його словами, відповідно до ініційованих змін збільшуються розміри штрафів за порушення у сфері безпеки дорожнього руху. Зокрема, в середньому штраф за правопорушення становитиме 85-100 грн.

Значно підвищується відповідальність за вчинення грубих порушень правил дорожнього руху. Зокрема, штраф за проїзд на забороняючий сигнал світлофора становитиме 170 грн., а за керування у нетверезому стані – 1360-1700 грн. або позбавлення права керування від 1 до 2 років.

С.КОЛОМІЄЦЬ наголосив, що МВС також ініціює впровадження і використання приладів автоматичної фотофіксації правопорушень для формування повноцінної доказової бази порушень правил дорожнього руху. Зокрема, один із таких приладів був продемонстрований журналістам сьогодні перед початком прес-конференції.

Також, за словами С.КОЛОМІЙЦЯ, запроваджується механізм контролю за систематичне порушення правил дорожнього руху шляхом нарахування штрафних балів, які будуть нараховуватися у порядку, встановленому Кодексом України про адміністративні правопорушення.

За його словами, якщо протягом року з дня вчинення правопорушення сума нарахованих штрафних балів дорівнює 30, особа, за рішенням суду, позбавляється права керування транспортним засобом. Облік нарахованих штрафних балів буде здійснюватися за допомогою спеціальної автоматизованої системи, яка повинна бути створена ДАІ. На початковому етапі облік буде забезпечуватися за допомогою талонів до посвідчення водія.

Крім цього, за словами С.КОЛОМІЙЦЯ, з метою спрощення порядку розгляду адміністративних матеріалів за фактами порушень правил пропонується надати повноваження щодо прийняття рішення про накладення адміністративних штрафів працівникам ДАІ на місці вчинення правопорушення. У разі незгоди правопорушника з рішенням працівника ДАІ матеріали направляються до суду.

Штраф буде сплачуватися до банківських установ, працівник ДАІ лише прийматиме рішення про його стягнення.