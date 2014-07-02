На Черкащині згоріла дерев’яна церква, в яку влучила блискавка

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, в 0 год. 30 хв. 2 липня десять пожежно-рятувальних відділень пожежу ліквідували.

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Жертв та постраждалих немає, врятовано церковне майно, книги та іконостас.

Дерев’яна церква, що була пам’яткою архітектури, 1870 року побудови, знищена вогнем.

Церква належить Українській православній церкві Московського патріархату.